Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza töreni, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Eroğlu, sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Bölgede yer alan belediyeler içinde en yüksek ücreti verdiklerini ifade eden Eroğlu, "Tokat'ımız için birlikte yol yürüdüğümüz, birlikte alın teri akıttığımız önemli kardeşlerimizsiniz. Bizler hep sizlere güvendik, sizlere inanarak bugüne kadar geldik ve çalışmalarımızı süratli bir şekilde yerine getirdik. Bu şehir için elimizden geldiğince birlikte ve beraberce alın terimizi akıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Laf değil, icraat yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Tüm bunları yaparken de halkımızın ve mesai arkadaşlarımızın seslerine kulak verdik. Ortak aklı her zaman önemseyerek, sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözmenin gayreti içerisindeyiz. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Önemli olan dua alabilmek, sorumluluklarımızın farkında olarak verilen işi en iyi şekilde yerine getirebilmektir. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın, yanlış yaptırmasın ve çalışmalarımızda kolaylıklar versin."

Demir ise toplu iş sözleşmesinin 2 yıllık süreci kapsadığını dile getirerek, "14.12.2021 ile 14.12.2023 tarihlerini kapsayacak. İmzalayacağımız sözleşmemiz en iyi sözleşme oldu. Sözleşmemize katkı sağlayan, ücretlerimizi en iyi derecede artırarak imzalayan Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplu sözleşmenin 98 kadrolu işçiyi kapsadığı öğrenildi.