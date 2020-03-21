Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu - Son Dakika
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Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu

6 saat önce

Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğuİÇİŞLERİ Bakanlığı'ınca koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına kararı sonrası Tokat'ta berberlerde yoğunluk yaşandı.

Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ınca koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına kararı sonrası Tokat'ta berberlerde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulması kararı verildi. Saat 18.00 itibariyle kuaförlerin kapatılacağını öğrenen Tokat'ta vatandaşlar berberle akın etti.

Bu karar sonrası yoğunluk yaşadıklarını söyleyen berber Aydın Arpacıoğlu, "Bir haftadır iş yapamıyorduk. Şimdi bir yoğunluk yaşıyoruz. Randevular başladı. Bizi sıraya al diye arayan bir çok insan oldu. Müşterilerimiz sağlıkları için tek tek almaya çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluğumuz oluştu bu haberden sonra" diye konuştu.

Çıkan haberlerden sonra berbere geldiğini söylen Nizamettin Gündoğdu, "İçişleri Bakanlığımızdan böyle bir açıklama bekliyorduk. Haberlerden sonra bizd e berberimizi arayarak randevu sistemi ile tıraş olmaya geldik. Sokağa çıkma yasağı da olsa buna da uyacağız" dedi.

Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu

Kuaför, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:31 Kaynak: DHA

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