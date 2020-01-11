Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tokat'ta, karıştığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tokat'ta, karıştığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Mehmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınan Ahmet Yasin Karaçam'ın cenazesi, Kabilizade Mehmetpaşa Camisi'ne getirildi.

Güçlükle ayakta duran baba Ahmet Turan Karaçam, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından lise öğrencisinin cenazesi, Mehmetpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Ahmet Yasin Karaçam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam, dün okul çıkışında H.Ö. (16) ve arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

H.Ö, polislerce gözaltına alınmıştı.

Ahmet Yasin, Karaçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek 3 aydır kayıp olan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Adına düzenlenmiş ve işleme konulmuş senet ortaya çıktı Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

Son Dakika Haberleri
21:33 AK Parti'li Kandemir: "Muhalefet milletten yana olan ne varsa karşısında" - Son Dakika
21:30 Bakan Pakdemirli'den şehitler Köse ve Karakoç'un ailelerine ziyaret - Son Dakika
21:30 Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:27 KADIKÖY'DE 6 KATLI BİNADA GAZLI ŞÖMİNEDEN YANGIN ÇIKTI : 2 YARALI - Son Dakika
21:26 Akşener: "Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz" - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]