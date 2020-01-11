Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tokat'ta, karıştığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Tokat'ta, karıştığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Mehmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınan Ahmet Yasin Karaçam'ın cenazesi, Kabilizade Mehmetpaşa Camisi'ne getirildi.

Güçlükle ayakta duran baba Ahmet Turan Karaçam, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından lise öğrencisinin cenazesi, Mehmetpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Ahmet Yasin Karaçam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam, dün okul çıkışında H.Ö. (16) ve arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

H.Ö, polislerce gözaltına alınmıştı.

Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:33 Kaynak: AA
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