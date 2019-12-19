Tokat'ta bilim tarih müzesi oluşturulacak - Son Dakika
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Tokat'ta bilim tarih müzesi oluşturulacak

6 saat önce

Tokat Belediyesi tarafından Anadolu'nun ilk Türk-İslam bilim merkezi olan Yağıbasan Medresesi'nde bilim tarih müzesi açılacak.

Tokat'ta bilim tarih müzesi oluşturulacak, System.String[]

Tokat Belediyesi tarafından Anadolu'nun ilk Türk-İslam bilim merkezi olan Yağıbasan Medresesi'nde bilim tarih müzesi açılacak.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Orta Karadeniz Kalkınma

Ajansı (OKA) arasında, Yağıbasan Medresesi'nde bilim tarih müzesi oluşturulması için sözleşme imzalandı.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Sulusokak Tarihi Kent Meydanı Projesi için ihale çalışmalarının başladığını belirtti.

OKA'dan bugüne kadar birçok proje için mali destek aldıklarını bildiren Eroğlu, "Gülbaharhatun Meydan Projesi,

Şehir Müzesi, Sulusokak Şehir Meydanı için aldığımız mali katkılar çok önemli. Bugün de bilim tarih müzemiz için müjde vermek istiyorum." dedi.

Tokat'ta 1150 yılında Danışmentliler tarafından Sulusokak bölgesinde İlk Türk-İslam bilim üniversitesi olarak

yapılan Yağıbasan Medresesi'nde bilim tarihi müzesi oluşturacaklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişe atıfta bulunarak tüm

bilimlerin içinde bulunacağı, çocuklarımızın yap-dene-oluştur noktasında atölyelerin yer aldığı,

eğitim görecekleri bir alan hazırlayacağız. Faaliyete geçecek olan bilim tarih müzemiz Türkiye'de ilk

olacak.

Bu müzemizi 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran Sulusokak bölgesinde yaparak bölgeyi açık

hava müzesi haline getireceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Tokat'ta ciddi bir şahlanma var. İstanbul'da yaptığımız

tanıtım çok ciddi anlamda katkı sağladı, yine Ankara'da çok güzel bir tanıtım gerçekleştirdik."

Tokat Belediyesi, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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