Tokat'ta bin 400 yıllık olduğu sanılan heykel bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Budaklı köyünde İ.İ ve oğlu R.İ'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Zanlıların evlerinde bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen heykel bulundu.

Uzman incelemesi için heykele el kondu. Zanlılar, gözaltına alındı.