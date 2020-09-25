Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor, System.String[]

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Yangın, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 06:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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