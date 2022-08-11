Dişinden tırnağından artırarak almıştı, hırsız böyle çaldı - Son Dakika
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Dişinden tırnağından artırarak almıştı, hırsız böyle çaldı

11.08.2022 14:40
Dişinden tırnağından artırarak almıştı, hırsız böyle çaldı

Tokat'ta bir çiftçinin dişinden tırnağından artırarak aldığı patpat motorunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta bir çiftçinin dişinden tırnağından artırarak aldığı patpat motorunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Gezirlik Mahallesinde yaşayan Dursun Çakmak (62) patpat motoru olarak tabir edilen tarım aracını evinin önüne bıraktı. Sabah uyandığında aracı yerinde bulamayan Çakmak, polise ihbarda bulundu. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan hırsızlık olayı ortaya çıktı. Hırsızın patpat motoru iterek götürdüğü anları tespit eden polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çakmak, tarım aletinin adeta eli ayağı olduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Ekmek teknesinin çalınması nedeni ile işlerinin yarım kaldığını ifade eden Çakmak, "Bunun maddi boyutundan çok manevi değeri daha fazla idi. Tarım işlerini onla hallediyordum. O olmadığı zaman elim kolum kalmıyor işimi göremiyorum. Hayvanların yiyeceğini onunla görüyordum. 4 yıl önce almıştım şu an alma şansım yok. Çünkü ben onu zor şartlarda çalışarak almıştım" dedi.

Yaşlı adamın kapı komşusu Ayten Polat (70) ise yaklaşık 1 ay önce 4 tonluk su tankının çalındığını söyledi. Hırsızlık olaylarının mahallerinde çoğaldığını belirten yaşlı kadın mağdur olduklarını kaydetti. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dişinden tırnağından artırarak almıştı, hırsız böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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