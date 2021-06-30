Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erağca'nın tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı Kuşcu köyünde dağlık alanda hayvan otlatan Yunus Erağca'nın (25) yerde hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde bir köyde silahla vurulan çobanın cesedi bulundu.

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta bir çoban arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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