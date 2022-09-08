Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada - Son Dakika
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Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada

08.09.2022 12:31
Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada

Tokat'ta bir çocuğun ailesinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta bir çocuğun ailesinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşilırmak Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın giriş kapısının yanına bırakılan çocuk bisikletini bir süre sonra yerinde bulamayan sahibi polise haber verdi. Çevredeki iş yerlerinin kameraları incelendiğinde bisikletin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşayan Çınar Kahraman ise bisikletinin geri getirilmesini istedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise kaldırımda yürüyen bir gencin arkasından gelen iki kadın ve bir çocuğa bisikletin olduğu yeri eli ile göstermesi yer aldı. Kucağında bebek olan kadının yanında yürüyen çocuk saniyeler içinde bisikleti alarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada - Son Dakika

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