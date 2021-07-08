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Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı - Son Dakika

Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı

08.07.2021 14:41

Tokat'ta 13 yıldır eczacılık yapan Cem Kılınç, Nazım Hikmet'in bir şiirindeki "Çok şükür insanız. İlacımıza umudu katmasını da biliriz. Hastalar iyileşeceksiniz." sözünden etkilenerek HPV virüsüne karşı ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Bir dozu 695 liradan toplam 2 bin 85 lira tutan aşı, diğer eczacıların da projeyi desteklemesiyle 1 ayda 80 kişiye yapıldı. Sosyal medyada giderek çok daha ilgi toplayan kampanyaya 500'ün üzerinde talep var.

Zile'de yaşayan eczacı 35 yaşındaki Cem Kılınç, okuduğu Nazım Hikmet'in, 'Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz' dizesiyle başlayan şiirinden etkilenip, şifa arayanlara destekte bulunmak istedi. Kılınç'ın aklına, hastaların ücretli ulaşabildiği HPV aşısı gelince 1 ay önce sosyal medya üzerinden ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Genellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan virüsün aşı ücretini, tuttuğu nöbetlerdeki gelirinden karşılayan Kılınç'a diğer eczacılar da destek verdi. 3 dozu 2 bin 85 lira maliyetli aşıdan 1 ay içinde 80 kişi faydalandı.

Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor

ŞİİRDEKİ SÖZLERDEN ETKİLENDİ, SOSYAL MEDYADA AŞI KAMPANYASI BAŞLATTI

Eczane nöbetindeyken, 3 Haziran'da aşı kampanyasını başlattığını söyleyen Cem Kılınç "Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümüydü. Ben de şiirlerini okuyordum. Bir şiirine denk geldim, 'Çok şükür insanız. İlacımıza umudu katmasını da biliriz. Hastalar iyileşeceksiniz' sözleri geçiyordu. Bu sözlerden çok etkilendim. HPV virüsünü biliyordum. Rahim ağzı kanserine sebep olduğunu ve birçok kadının bu rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirdiğini biliyordum. Ayda bir nöbetimle bu aşıları karşılamak geldi aklıma. Sosyal medyadan paylaşım yapınca aşı için çok fazla talep geldi. Eczacı arkadaşlarımla da irtibat kurunca ilk gün 5 kişinin aşısını yaptık sonra birden büyümeye başladı. 1'inci ayın sonunda 80 kişiyi aşılamış durumdayız" dedi.

Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı

AŞININ BİR DOZ MALİYETİ 695 BİN LİRA

Dünyada her yıl 300 bin kadının ölümüne neden olan virüsün aşısı için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kılınç, "Şu anda 500'ün üzerinde talebimiz var. Herkese yetişmek durumumuz olamayacağı için devletin devreye girip, bu aşıları ulusal aşı takvimine alması gerekiyor. Bizim de talebimiz bu yönde. Aşının bir doz maliyeti 695 lira, 3 doz şeklinde oluyor. Toplam 2 bin 85 liraya maliyeti bulunuyor. Herkesin ulaşabileceği rakamlar değil. Biz de bunu bildiğimiz için böyle projeyi hayata geçirdik. Türkiye'nin her yerinden çok güzel tepkiler alıyoruz. Öncelikle toplumda böyle bir dayanışma ruhuna ihtiyaç olduğunu da gözlemledim. Meslektaşlarım da çok güzel karşıladılar ve destek oldular. Böyle bir destek olmamış olsaydı biz Türkiye'nin her yerine ulaştırmazdık aşıyı. Türkiye'nin herhangi bir yerinden başvuru yapan kişinin aşısını mahallesine kadar ulaştırabiliyoruz. HPV virüsünün 200 tipi var. Bazıları riskli tipler. Şu an Türkiye'de bulunan bir tane aşı var. Bu da sıkıntılı 4 tipine karşı koruyuculuk sağlıyor" diye konuştu.

Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı

Nazım Hikmet Ran, COVIRAN Bereket, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı - Son Dakika


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