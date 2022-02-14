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Tokat'ta bir haftada 1104 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika

Tokat'ta bir haftada 1104 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

14.02.2022 11:31
Tokat'ta bir haftada 1104 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Kovid-19 karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC, Tokat'ta 7 Şubat'tan bu yana 1104 doz uygulandı.

Kovid-19 karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC, Tokat'ta 7 Şubat'tan bu yana 1104 doz uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, yaptığı açıklamada, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele ettiklerini söyledi.

Aşılama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Nergiz, "Tokatlı vatandaşlarımız tercihini yüzde 100 yerli ve milli koronavirüs aşımız TURKOVAC'tan yana kullanıyor. 1104 vatandaşımız bir hafta içinde Tokat Devlet Hastanesine gelerek aşısını TURKOVAC olarak yaptırdı. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da çok artacağına, kendi aşımız kendi gücümüz diyen halkımızın yine TURKOVAC aşısını tercih ederek bu sayıyı artıracağına inancım yüksektir." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı eldeki en güçlü silahın aşı olduğunun altını çizen Nergiz, "Aşısını yaptırmayı geciktirmiş olan, eksik doz aşılarını öteleyen ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızı, aşılarını bir an önce olmaya davet ediyorum. Omicron varyantına bağlı vakaların daha çok olduğu bu dönemde hep beraber tedbirlere uyarak ve aşılarımızı eksiksiz olarak Kovid-19 salgınından kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

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TURKOVAC, Tokat, 112, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir haftada 1104 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta bir haftada 1104 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika
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