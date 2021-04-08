Tokat'ta bir kadın 5 dilde "eve git" çağrısı yaptığı kağıtlarla vatandaşları uyardı - Son Dakika

Tokat'ta bir kadın 5 dilde "eve git" çağrısı yaptığı kağıtlarla vatandaşları uyardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasındaki Tokat'ta bir kadın, 5 dilde "eve git" çağrısı yaptığı kağıtlarla farkındalık oluşturmak istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasındaki Tokat'ta bir kadın, 5 dilde "eve git" çağrısı yaptığı kağıtlarla farkındalık oluşturmak istedi. Tokat'ta sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Fatma Esin Tuna, Türkçe, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca "eve git" diye yazdığı kağıtları, Şehitler Parkı'ndaki demir korkuluklara astı. Gazetecilere açıklama yapan Tuna, Kovid-19 salgınına karşı dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını söyledi. Son zamanlarda salgının arttığına işaret eden Tuna, herkesi üzerine düşen sorumluluğu yapmaya davet etti.

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