Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kelkit Çayı kenarındaki fabrikada çalışan işçiler, boş arazideki aracın yanında hareketsiz halde yatan bir kişi gördü.

İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 60 KE 660 plakalı otomobilin yanında ölü bulunan kişinin Durmuş Ay (65) olduğunu belirledi. Ay'ın vücudunda bıçak ve darp izleri tespit edildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ay'ın cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kelkit, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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