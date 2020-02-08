Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Olay yerindeki incelemenin ardından Ay'ın cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan kontrolde, Ay'ın vücudunda bıçak ve darp izleri tespit edildi.

İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 60 KE 660 plakalı otomobilin yanında ölü bulunan kişinin Durmuş Ay (65) olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kelkit Çayı kenarındaki fabrikada çalışan işçiler, boş arazideki aracın yanında hareketsiz halde yatan bir kişi gördü.

Tokat 'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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