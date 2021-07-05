Tokat'ta bir kişi boşandığı eşi ile onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı. İddiaya göre, iki hafta önce eşinden boşanan E.Y, Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine çocuklarını görmeye gitti. Burada E.Y. ile eski eşi E.K, onun annesi C.K. ve teyzesi A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. 3 kadını bıçakla yaraladı. Yaralanan kadınlar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Tokat'ta bir kişi boşandığı eşi ile onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı

Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında

Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil

Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu