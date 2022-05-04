Tokat'ta bir kişi kaldırımda ölü bulundu - Son Dakika
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Tokat'ta bir kişi kaldırımda ölü bulundu

04.05.2022 13:59
Tokat'ta bir kişi kaldırımda ölü bulundu

Tokat'ta bir kişi, kaldırımda ölü bulundu.

Tokat'ta bir kişi, kaldırımda ölü bulundu.

Büyükbeybağı Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda kaldırımda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selahattin Şahin (64) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şahin'in cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin'in vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan haber verilen yakınları, Şahin'in bir süre önce satın aldığı dairede tadilat yaptıklarını, kendilerine ekmek almak için evden ayrıldığını söyledi.

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Selahattin Şahin, Gaziosmanpaşa, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir kişi kaldırımda ölü bulundu - Son Dakika


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