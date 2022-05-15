Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı - Son Dakika
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Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı

15.05.2022 11:04

Tokat'ta bir kişi otogarda karısı ile kendi erkek kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

Tokat'ta bir kişi otogarda karısı ile kendi erkek kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, karısı İlfer Bağlı (25) ve kardeşi Sabri Bağlı'nın (30), Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyüne çobanlık yapmak için geleceğini öğrenen Müslüm Bağlı (38), Tokat Otobüs Terminali bahçesinde beklemeye başladı.

Üç çocuğunun annesi İlfer Bağlı ve kardeşi Sabri Bağlı'nın otogardan çıktığını gören Sabri Bağlı, üzerindeki tabancayla karısı ve erkek kardeşine ateş etti.

Yaralanan İlfer Bağlı ambulansla Tokat Devlet Hastanesine, Sabri Bağlı ise Gazişosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri çalışma yaptı. Kaçan Müslüm Bağlı'yı polis, Behzat Üçgen Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından Cafer Çelik, AA muhabirine, otogarda çalıştığını, iş yerine doğru yürüdüğü sırada Müslüm Bağlı'nın beş el ateş ettiğini gördüğünü belirterek, "Üzerime doğru geliyordu. Tam 5 el ateş etti. Buradan döndü bayana ateş etti. Allah vermesin bizi öldürecekti. Kendimi zor kurtardım. Ondan sonra kaçtı. Bayanı içeri götürdük. Orada bayıldı." dedi.

Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı
Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı - Son Dakika


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