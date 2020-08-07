Tokat'ta, bir köy ile bir apartman karantinaya alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ile bir köyde karantina uygulamasına karar verilirken, pazar yerleri de kapatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ile bir köyde karantina uygulamasına karar verilirken, pazar yerleri de kapatıldı.
Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz başkanlığında kurul üyelerinin iştiraki ile yapılan toplantı sonrasında korona virüs salgını kapsamında alınacak tedbirler açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Reşadiye ilçesinde de korona virüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğünden, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı önlemlerin alınması kararlaştırıldığı bildirildi. Bu kapsamda Osmaniye Mahallesi Gültekin Topçam Caddesinde bulunan bir apartmanda 14 gün boyunca karantina altına alındı. Yolüstü köyü de 14 gün süre ile karantinaya alınırken, İlçe merkezi belde ve köylerinde kurulan halk pazarları da iki hafta süre ile kapatıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:29
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta, bir köy ile bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı