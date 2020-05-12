Tokat'ta bir köyde karantina sona erdi - Son Dakika

Tokat'ta bir köyde karantina sona erdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyünde, 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması kaldırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyünde, 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması kaldırıldı. Erbaa ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Alan köyü, 15 Nisan günü Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan ikinci kararla 14 gün daha uzatılan karantinanın bu gece yarısı itibariyle kaldırılacağı açıklandı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Alan Köyünde uygulanmakta olan karantinanın 13.05.2020 Çarşamba günü saat 00.01 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor