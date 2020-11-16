Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtilerek, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Mertekli köyünde, 29 Ekim 'de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.

Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek