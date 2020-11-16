Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesi Mertekli köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Mertekli köyünde, 29 Ekim'de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.
Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtilerek, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.
- Kaynak: AA
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