Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti

25.08.2022 11:40
Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti

Tokat'ta bir otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti.

Tokat'ta bir otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti.

Kaşıkcıbağları Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ahmet Tuğrul Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki 60 DR 935 plakalı otomobilinin yanına geldi.

Otomobilinin ön camında delik olduğunu gören Şahin, aracında yaptığı aramada arka koltuğun önünde bir mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yorgun merminin camı kırarak aracın içine düştüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Ahmet Tuğrul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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