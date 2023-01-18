Tokat'ta bir tarafta bahar havası, bir tarafta kış - Son Dakika
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Tokat'ta bir tarafta bahar havası, bir tarafta kış

18.01.2023 19:33

Tokat kent merkezinde bahardan kalma görüntüler yaşanırken, Başçiftlik ilçesinde şelale soğuk hava nedeni ile kısmen buz tuttu.

Tokat'ta kış mevsiminde güneşli havayı fırsat bilenler parklarda dolaşmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde gece hava sıcaklıkları eksi değerlere düşerken, gün içerisinde 13 dereceye kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeni ile okulların tatil edildiği şehirde haftalardır güneşli hava hakim. Kent merkezinde 85 kilometre uzaklıkta bulunan 1425 rakımlı Başçiftlik ilçesinde ise soğuk hava etkili oluyor.

ŞELALE BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü Kalederesinde bulunan şelale buz tuttu. Yöre sakinlerinden Nazif Karakoç, yurt genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde giderken ilçede soğuk havaların etkili olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yarım metreyi aşan bölgede azda olsa kar yağışının görüldüğünü belirten Karakoç, kısmen donan şelalenin doğa harikası manzaralar oluşturduğunu kaydetti.

"GECELER SOĞUK, GÜNDÜZLERİ SICAK"

Tokat kent merkezinde güneşli havanın tadını çıkartan Kadir Evcivan ise 90 yaşında kış mevsiminde ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaşmanın şaşkınlığı yaşadığını belirterek, "Geceleri soğuk oluyor, gündüzleri sıcak. Böyle bir mevsim bugüne kadar görmedim" dedi.

Kaynak: İHA
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Başçiftlik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir tarafta bahar havası, bir tarafta kış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta bir tarafta bahar havası, bir tarafta kış - Son Dakika
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