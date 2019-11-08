Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi
7 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:36 Kaynak: AA
Tokat'ın Niksar ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
O.Ç'nin ikametinde yapılan aramada 14 Bizans, bir de Osmanlı dönemine ait sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı