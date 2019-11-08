Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi

Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

O.Ç'nin ikametinde yapılan aramada 14 Bizans, bir de Osmanlı dönemine ait sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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