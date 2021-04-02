Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta eşi ile kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Mülk köyünde boşanma aşamasındaki eşi Özlem A. (30) ve kayınpederi M.D'yi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mülk köyünde dün boşanma aşamasında olan S.A. ile Özlem A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, eşi ile kayınpederi M.D'yi bıçakla yaralamıştı. 15 yerinden bıçaklanan Özlem A. ile bacağından yaralanan M.D. ambulansla hastaneye kaldırılmış, S.A. gözaltına alınmıştı.