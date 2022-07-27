Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

27.07.2022 17:01
Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden, kayınpederi Mehmet Demirel'i bacağından yaralayan sanık Samet Ağ'a toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden, kayınpederi Mehmet Demirel'i bacağından yaralayan sanık Samet Ağ'a toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanık Samet Ağ ile Özlem Ağ'ın babası Mehmet Demirel katıldı. Mağdur Özlem Ağ ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Samet Ağ, savunmasında, "Pişmanım. Sizden ve mahkemenizden özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel'i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay, toplamda 21 yıl 6 ay hapis ezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanığa verilen hapis cezasında, haksız tahrik indirim uygulanmadı.

Olay

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden, kayınpederi Mehmet Demirel'i bacağından yaralayan Samet Ağ tutuklanmış, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşadıklarına değindiği Özlem Ağ ile telefonda da görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Demirel, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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