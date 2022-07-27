Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşadıklarına değindiği Özlem Ağ ile telefonda da görüşmüştü.

Kaynak: AA

Mehmet Demirel, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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