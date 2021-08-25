Tokat'ta buğday rekoltesinde artış bekleniyor

TOKAT - Tokat'ta geçtiğimiz yıl 265 bin ton olan buğday hasadının sertifikalı tohum desteği ile 290-300 bin civarında olması bekleniyor.

Tokat'ta, çiftçiler biçerdöverlerin yardımıyla buğday mesaisine devam ediyor. Geçen yıl 210 bin ton olan buğday hasadının bu yıl 290-300 bin tona çıkması bekleniyor. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, Tokat'ta 365 bin hektar işlenen tarım arazisinin yaklaşık 240 bin hektarında hububat üretimi yapıldığını kaydetti. Bu alanın yaklaşık 123 bin hektarında buğday üretimi yapıldığını belirten Şahin, bir önceki yıla göre rekoltede artış beklediklerini söyledi. Buğday hasadının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Şahin, "Şu anda ilimizde belli bölgelerde buğday hasadımız bitti. Belli bölgelerde de sona gelmek üzere. 2020 yılı kesinleşen rakamlarımıza göre ilimizdeki buğday hasadı 265 bin ton olarak belirlendi. Bu yıl ülkemizde doğal afetler ve kuraklıkla ilgili dolu bir yıl oldu. Ama ilimizde bu kuraklıktan diğer illere göre bazı bölgelerimiz etkilendi. Haziran ayında yağan yağışlarla buğday rekoltemizde fazla bir düşüş beklemiyoruz. Kesinleşmemekle beraber şu anda beklediğimiz buğday rekoltesi yaklaşık 290-300 bin ton civarında" dedi.

Müdür Şahin, sertifikalı buğday tohumu dağıtımının da rekolteyi artırdığını belirterek, "Bakanlığımızın 2021 yılında uyguladığı bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı yapıldı. Hatta bu yıl ilimizdeki ekiliş alanlarında artış var. Özellikle bakanlığımızdan aldığımız desteklerle mısır, ayçiçeği, mercimek ve buğday tohumluğu dağıttığımızdan dolayı da ilimizde bir azalış söz konusu değil" diye konuştu.

Buğday fiyatlarında taban fiyat uygulaması yapıldığına dikkat çeken Müdür Şahin, açıklanan buğday fiyatlarının çiftçiyi memnun edecek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.