Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı

11.05.2022 16:23

Tokat'ta, buldukları havai fişek kutusunu yakan 4 çocuk, meydana gelen patlamada yaralandı.

Tokat'ta, buldukları havai fişek kutusunu yakan 4 çocuk, meydana gelen patlamada yaralandı.

Kent merkezindeki Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde bir kutu bulan 4 çocuk, boş alanda kutuyu ateşe verdi. Bu sırada kutunun gürültüyle patlaması sonucu yaralanan çocuklar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 ila 10 yaşlarındaki çocukların vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, caminin bahçesinde oynayan 4 arkadaşın, "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek kutusunu bulduğunu belirterek, kutuyu yakmalarının ardından yaşanan patlamada çocukların yaralandığını kaydetti.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Akdoğan da yaralanan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı

YORUMLAR
500
BULDUKLARI CİSMİ PATLATAN 4 ÇOCUK YARALANDI BULDUKLARI CİSMİ PATLATAN 4 ÇOCUK YARALANDI 4 Temmuz'da Havai Fişeklerin Yerini Drone'lar mı Alıyor? 4 Temmuz'da Havai Fişeklerin Yerini Drone'lar mı Alıyor?

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:11:56. #1.12#
SON DAKİKA: Buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement