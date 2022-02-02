Üye Girişi
Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler - Son Dakika

Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler

02.02.2022 20:27

Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntülerTOKAT Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde buz tutan Üçoluk Göleti doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler

TOKAT Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde buz tutan Üçoluk Göleti doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Başçiftlik ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan Üçoluk Gölet kar yağışının ardından hava sıcaklıklarını düşmesi ile birlikte buz tuttu. Karla kaplanan mesire alanı ile birlikte donan gölet görsel şölen oluşturdu. Yaz-kış doğa görüntüsü ile görenleri mest eden göletin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, kayak merkezine 2 kilometre mesafede bulunan göletin hava sıcaklıklarının eksi 18 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttuğunu söyledi. Göletin üzerinde bulunan ahşap köprü ve etrafındaki kamelyalarla doğa harikası manzaralar oluşturduğunu belirten Başkan Tunçel, "Üçoluk göleti kış ayında eşsiz bir doğa manzarasına kavuştu. Burada yaklaşık yarım metre kalınlığına buz tabakası var. Üzerinde araçlarla bile gezebilir Etrafında 22 tane kamelya, üç tane ahşap köprüsü bulunan ve ortasında bir tane adası bulunan çok güzel bir yer. Herkesin buraları gelip görmesini isteriz. Yazın manzarası yemyeşildir, daha güzeldir. Kışın da ayrı bir güzelliği var" diye konuştu.

Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler
Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler
Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler

YORUMLAR
500

Başçiftlik, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
19:42 2 milyon TL için bantlanarak katledilen yaşlı adamın son sözleri ortaya çıktı: Ölsem bile paranın yerini söylemem
19:39 Şaşıran olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
19:28 Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 20:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta buz tutan göletten mest eden görüntüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement