Tokat'ta buzlanan yolda tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta buzlanan yolda tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta buzlanan yolda tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Tokat'ta buzlanan yolda çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler sonra yaşananlar kameralara yansıdı.

Tokat'ta buzlanan yolda tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Tokat'ta buzlanan yolda çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler sonra yaşananlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde kar yağışı ve tipi ile birlikte yolda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Artova'dan yüklediği çimentoyu Samsun'a götüren Mitat Doğan (36) idaresindeki 19 BN 321 plakalı tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Bu sırada buzlanan yolda tıkanan trafiğin haberini yapmak için bölgede olan basın mensupları kazaya denk geldi. Devrilen tırın kabininde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandığı kazada, basın mensupları yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Başından yaralanarak kanlar içinde kalan sürücü yaşadığı şokun ardından kendine gelirken, basın mensuplarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.


Polis ve sağlık ekipleri buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı


Olay yerine gelerek yaralılara müdahale etmeye çalışan 112 Acil Yardım ekibinden kadın sağlıkçı ayağının kayması üzerine yere düştü. Saniyeler sonrada trafik polisi kayarak yere düştü. Kazayı yara almadan atlatan ekipler önce hafif şekilde yaralanan Zekeriya Okur'un tırdan çıkartarak ambulansa aldı. Daha sonra da tır şoförü kendi imkanları ile tırın yan kapısından çıkarak sağlık ekiplerin yardımı aşağı inmeyi başardı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.


Buzlanma sürücülere zor anlar yaşadı


Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkinde tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların bazıları yolda kaldı. Otomobiller yolda ilerlemekte güçlük çekerken, patinaja tutulan araçlara polis ve basın mensuplarının yardım etti. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kısa süreli aksamaların yaşandığı yol tamamen trafiğe açıldı. - TOKAT

Polis, Sivas, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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