Tokat'ta buzlanma kazalara neden oldu - Son Dakika
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Tokat'ta buzlanma kazalara neden oldu

6 saat önce

Tokat'ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Tokat'ta buzlanma kazalara neden oldu, System.String[]

Tokat'ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak köyü yakınlarında yola akan suyun donması beraberinde kazaları meydana getirdi. Yeşilyurt'tan Sulusaray ilçesine seyir halinde olan tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tırın kupası şarampole düşerken dorsesi yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın vinç yardımı ile çekilmesi sonucu ulaşıma açıldı. Bir diğer kazada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Sulusaray, Yeşilyurt, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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