Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

6 saat önce

TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Sivas yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı, System.String[]

TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Sivas yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta, dün başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde bazı TIR'lar yolda kaldı. Ekiplerin yardımı ile yolda kalan TIR'lar kurtarılarak ilerlemeleri sağlandı. Ancak güzergahta, sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüldü. Geyras mevkisinde Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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