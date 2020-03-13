Tokat'ta, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Tokat'ta, camiler dezenfekte edildi

7 saat önce

TOKAT'ta belediye ekipleri, cuma namazı öncesi bütün camileri koronavirüse karşı dezenfekte etti.

Tokat'ta, camiler dezenfekte edildi, System.String[]

TOKAT'ta belediye ekipleri, cuma namazı öncesi bütün camileri koronavirüse karşı dezenfekte etti.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından Tokat'ta toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Tokat Belediyesi ekipleri, kentte cuma namazı öncesi bütün camilerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediye ekiplerimiz tarafından tüm camilerde sterilizasyon uygulaması yapılıyor. Şehrimiz genelinde ise dezenfektasyon çalışmaları periyodik aralıklar ile tekrarlanıyor" dedi.


Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
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