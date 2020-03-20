Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı - Son Dakika

Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı

7 saat önce

Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldıTOKAT'ta camilerin kapalı olması nedeniyle bazı kişiler cuma namazı saatinde cami avlusunda öğle namazı kıldı.

Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı, System.String[]

Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı

TOKAT'ta camilerin kapalı olması nedeniyle bazı kişiler cuma namazı saatinde cami avlusunda öğle namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü camilerin kapalı tutulmasına ve sala okunmamasına karar verdi. Karar sonrası Tokat'ta öğle ezanı okunduktan sonra vakit namazını kılmak isteyenler camiye geldi. Kentin simgelerinden Ali Paşa Camisine gelen az sayıda kişi, kapıların kapalı olması nedeni ile avluda cemaat oluşturmadan aralıklı halde öğle namazlarını kıldı.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:11 Kaynak: DHA

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