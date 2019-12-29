Tokat'ta "Çarşı, pazar, Tokat el ele, indirim günleri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Çarşı, pazar, Tokat el ele, indirim günleri' - Son Dakika

Tokat'ta "Çarşı, pazar, Tokat el ele, indirim günleri"

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Çarşı, pazar, Tokat el ele, indirim günleri" standını gezdi.

Tokat'ta

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Çarşı, pazar, Tokat el ele, indirim günleri" standını gezdi.

Eroğlu, Belediye Kapalı Pazar Yeri'nde devam eden indirim günlerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Esnaf güçlü olursa, şehrin de güçlü olacağını dile getiren Eroğlu, "Esnaf daha iyi iş yaparsa şehir daha çok istifade eder. Yerel esnafımızı, yerel sanatkarımızı önemseyen her zaman yanlarında duran bir anlayışla elimizden geleni yaparak bugünlere geldik. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnaflığın nasıl yapıldığını, evinin nafakasını kazanmak için esnafımızın nasıl mücadele ettiğini bilenlerdenim. Günümüz koşullarında mücadeleye devam ediyorlar. Ahi Evran'dan gelen bir gelenekle eline, diline sahip olan, fikirleri alınan şehrin en önemli kesimidir. Yerelde üretip, yerelde tüketeceğiz, tercihimizi yerel esnafımızdan yana kullanacağız." dedi.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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