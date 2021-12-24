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Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

24.12.2021 20:50

Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir işyerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir işyerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe merkezi Kayalık Mahallesinde gece saatlerinde bir cep telefonu dükkanında hırsızlık yaşandı. Camı kırarak işyerine giren hırsız çaldığı telefonlarla çok fazla kaçamadan yakalandı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalanan S.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin haber vermesi üzerine işyerine giden Hakan Gül ise büyük şaşkınlık yaşadı. Aynı şekilde iş yerine ikinci kez hırsız girdiğini belirten Gül, geçen sene 6 saatte yakalanan hırsızın bu defa polis ekipleri tarafından yarım saatte yakalandığını kaydetti. 2'si sıfır olmak üzere çalınan 5 telefonunu geri aldığını belirten Gül, ilçede nadirde olsa hırsızlık olaylarının yaşanmasından üzgün olduğunu belirterek, "Hırsızlara tavsiyem sonunda illaki yakalanacaksınız. Polis bu işlerin peşini bırakmıyor. Kendi başınızı da belaya koymayın. Bizim gibi alnın teri ile çalışan insanların emeğini çalmaya çalışmayın" dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına hırsızlık olayının yansıdığını belirten Gül, "Gece yarısı geliyor sağa sola baktıktan sonra kapının camını kırıyor. 10 dakika köşede bekleyerek gelen giden olup olmadığını izliyor. Geri gelip içeri giriyor. Cep telefonlarından seçerek 5 tanesini alıyor. Sonra güvenlik kamerasını izleyerek bir süre kollukta dinleniyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Polislerde çok geçmeden yakalamışlar" dedi.

Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Hırsızlık, Reşadiye, Hisarcık, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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