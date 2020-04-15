Tokat'ta cezaevinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Tokat Çamlıbel Açık Cezaevi'nden tahliyelere başlandı. Hükümlüler, önceden hazırlanan minibüslere bindirilerek, cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilenlerin ise minibüslerde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

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