Tokat'ta cezaevinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Tokat'ta cezaevinden tahliyeler başladı
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Bu çerçevede Tokat Çamlıbel Açık Cezaevinde tahliyeler de başladı. Hükümlüler, önceden hazırlanan minibüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilenlerin ise minibüslerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.