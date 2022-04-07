Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı

07.04.2022 14:57
Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Merkeze bağlı Yatmış köyünde düzenlenen törene katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, traktör kullanarak tarlaya ayçiçeği tohumu ekti. Programda üreticilere ayçiçeği tohumunu dağıtan Vali Balcı, Tokat'ı tarımın başkenti olarak nitelendirerek çiftçilerinin çalışkan olduğunu söyledi.

Her alanda üreticiyi desteklediklerini belirten Balcı, şunları söyledi:

"Bağcılığın geliştirilmesinden cevizciliğin geliştirilmesine, barajların yapılmasından seracılığın geliştirilmesine, çiçek seralarından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine, arıcılığın gelişilmesinden kafes hayvancılığına kadar tarıma ilişkin olarak devletimizin, milletimizin imkanlarını çiftçilerimiz için kullanıyoruz. Bugün de ayçiçeği dağıtmak için çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Yaklaşık 17 ton ayçiçeğini dağıttık. 34 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi yapılacak. Çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun diyorum. Biz her zaman onların yanındayız, her zaman destekçileriyiz. Her zaman çiftçinin, toprağın, üreticinin, üretimin yanındayız. Onların emeğine saygı gösteriyoruz. Onlarla beraber güzel Tokat'ımızın zenginleşmesi, ilerlemesi için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta çiftçilere 17 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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