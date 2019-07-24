Son Dakika Haberleri: Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı
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Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı

1 saat önce

Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı.

Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı, System.String[]
Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yoğun olarak görüldüğü yerleşim alanlarındaki vatandaşlara birer çift olmak üzere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata salmamaları koşulu ile ücretsiz olarak beç tavuğu dağıtımı yapıldı.
KKKA Hastalığı ile mücadele kapsamında 2012 yılından itibaren il merkezi ve köylerine toplam 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.
Müdürlük tarafından merkez Karakaya köyü ile Almus ilçesi Çiftlik köyünde 200 beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:52 Kaynak: AA
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