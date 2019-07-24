Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı
1 saat önce
Tokat'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:52 Kaynak: AA
'ta çiftçilere beç tavuğu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yoğun olarak görüldüğü yerleşim alanlarındaki vatandaşlara birer çift olmak üzere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata salmamaları koşulu ile ücretsiz olarak beç tavuğu dağıtımı yapıldı.
KKKA Hastalığı ile mücadele kapsamında 2012 yılından itibaren il merkezi ve köylerine toplam 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.
Müdürlük tarafından merkez Karakaya
köyü ile Almus
ilçesi Çiftlik
köyünde 200 beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.
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