Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

26.09.2022 20:44
Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü.

Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü.

Kızılköy yakınlarında vatandaşlar tarladaki otları ve ağaç parçalarını yaktı.

Alevleri gören vatandaşalar ekiplere haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

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Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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