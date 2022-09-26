Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızılköy yakınlarında vatandaşlar tarladaki otları ve ağaç parçalarını yaktı.
Alevleri gören vatandaşalar ekiplere haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Kaynak: AA
Tokat, Güncel, Son Dakika
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