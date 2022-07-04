Yaralanan köy muhtarı Erol A, Fatih A. ve Erdoğan A. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, Ertuğrul Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Artova, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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