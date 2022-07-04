Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı

04.07.2022 15:16
Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında köy muhtarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında köy muhtarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İlçede kurulan pazarda karşılaşan ve Kunduzağılı köyünde yaşayan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçak ve satırla yaraladı.

Yaralanan köy muhtarı Erol A, Fatih A. ve Erdoğan A. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, Ertuğrul Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Artova, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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