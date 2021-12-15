Son dakika haberi... Orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dekarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Yazıcı beldesi yaylasındaki sarı çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi.
Yangın, 18 arazöz ve 70 kişilik ekibin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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