Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

18.09.2022 18:38

Tokat'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Topçam Dağı bölgesinde, Diver ve Akbelen yaylaları arasında bulunan ormanlık alanında yangın çıktı.

Yangına, Tokat Orman İşletme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Tokat Valisi Numan Hatipooğlu, AA muhabirine, öğlen saatlerinde orman yangınının başladığını söyledi.

Yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirten Hatipoğlu, "Diver Yaylası ve Akbelen Yaylası arasında 5 hektarlık alanda daha çok örtü altında çıkan yangınımız oldu. Çok hızlı bir müdahale ile orman işletme müdürlüklerimize ait 5 arazöz, civar bölgelerden gelen itfaiyelerle ve 50 personelle yerden müdahale başlatıldı. Ayrıca Merzifon'da konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 helikopter müdahale etti, yangının genişlemesini önleyen en önemli faktör oldu. 2 helikopterimiz yaklaşık 10 sorti yaptı. Yangını kontrol altına alabilmiş olduk. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili oldu." dedi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Akbelen, Topçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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