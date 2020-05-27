Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı
TOKAT'ta önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklenen çimento yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna kısa mesafe kala durdu.
TOKAT'ta önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklenen çimento yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna kısa mesafe kala durdu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Kaza, 16.30 sıralarında Tokat- Turhal Karayolu 10'ncu kilometrede yaşandı. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde Ali Yılmaz'ın(54) kullandığı 05 EV 950 plakalı çimento yüklü TIR, önünde seyir halinde olan bir başka TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kenardaki bariyerlere çarparak yan yatan TIR, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna birkaç metre kala durdu. TIR'ın istasyona çarpamaması faciayı önledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şoför kabininden yaralı halde çıkarılan sürücü Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:33 Kaynak: DHA
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