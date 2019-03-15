Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Cinayet

Tokat'ta Cinayet

1 saat önce

Tokat'ta bir kişi, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Tokat'ta bir kişi, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir kahvehanede O.G. ile Bayram Aktaş (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G, yanında bulunan bıçakla Aktaş'ı yaraladı.

Aktaş, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan O.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Bayram Aktaş, Tokat, Güncel
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