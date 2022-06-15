Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, küçük yaştaki 4 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan C.Ö. ile yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan çocukların annesi N.Y. ve babası A.Y. katıldı.

Kaynak: AA

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta cinsel istismar sanığına 118 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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