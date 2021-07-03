Tokat'ta cip ile panelvan araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta cip ile panelvan araç çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çilek yüklü panelvan tipi araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çilek yüklü panelvan tipi araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Niksar D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi kavşağında meydana geldi. A.Y. (49) idaresindeki 34 DV5249 plakalı Volkswagen marka cip, N.Y. (69) idaresindeki 52 DN 673 plakalı Volkswagen Transporter panelvan araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile panelvan araçtaki çilekler yola saçıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan çilekler karayolları işçileri ile itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

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