Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 'Çocuğuma Dokunma' Projesi

Tokat'ta 'Çocuğuma Dokunma' Projesi

1 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, anne ve babalar başta olmak üzere okul aile birliği başkanları ve öğretmenlere 'çocuğuma dokunma' projesi kapsamında eğitim verileceğini ifade ederek, "Çocukların sanal ortamda istismar edilmemeleri, cinsel tacize uğramamaları, beden ve ruh bütünlüklerini korumaları...

Tokat'ta 'Çocuğuma Dokunma' Projesi, System.String[]
Tokat Valisi Ozan Balcı, anne ve babalar başta olmak üzere okul aile birliği başkanları ve öğretmenlere 'çocuğuma dokunma' projesi kapsamında eğitim verileceğini ifade ederek, "Çocukların sanal ortamda istismar edilmemeleri, cinsel tacize uğramamaları, beden ve ruh bütünlüklerini korumaları için oldukça kapsamlı eğitim verilecek." dedi.

Tokat'ta, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 'Çocuğuma Dokunma' projesinin tanıtımı yapıldı. Bir otelde düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Sanal ortamda çocukların istismar edilmemeleri için ebeveyn ihmalini ortadan kaldırmaya yönelik ailelerin 'Güvenli İnternet kullanımı' konusunda bilgi ve bilinç düzeylerini artırmanın da amaçlandığı projede Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir konuşma yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, çocuğun sanal ortamda istismarının önlenmesi için hazırlanan 'çocuğuma dokunma' projesini önemsediklerini söyledi.

Bu anlamda anne, babalar başta olmak üzere okul aile birliği başkanları ve öğretmenlerin bilgilendirileceğini ifade eden Vali Balcı,"Proje kapsamında çocukların seviyelerine uygun eğitim verilecek. Böylece çocukların sanal ortamda istismar edilmemeleri, cinsel tacize uğramamaları, beden ve ruh bütünlüklerini korumaları için oldukça kapsamlı eğitim verilecek. Bu projeyi yapan arkadaşlarımızı yürekten kutluyor tebrik ediyorum." diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:03 Kaynak: İHA

Anne, Balcı, Tokat, Güncel
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