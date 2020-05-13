Tokat'ta çocuklara steril maske ve kitap dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara belediye tarafından steril maske ve kitap sürprizi yapıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi.

Tedbirlere uymaları gerektiği konusunda çocuklara hatırlatmalar yapan Eroğlu, "Çocuklarımızı çok özlemişiz, onların cıvıltı sesleri ile dolup taşan parklarımız bir müddet sessizliğe büründü. Ancak hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde 0 - 14 yaş grubundaki çocuklarımız belirli saatlerde, belirli tedbirler çerçevesinde dışarıya çıkabilecek. Buradan da gördüğümüz üzere, çocuklarımız gerçekten bilinçli ve tedbirlere uyması gerektiğinin farkında. Özverili davranışlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bir müddet daha, tedbirleri aralıksız uygulamaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Parkta çocuklar ile kısa bir süre sohbet eden Başkan Eroğlu, çocuklara steril maske ve hikaye kitabı hediye etti.